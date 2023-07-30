В Туркменистане состоялось заседание по Каспийскому морю

29 июля текущего года Заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел заседание Межведомственной рабочей группы по Каспийскому морю. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана.

В заседании приняли участие члены Кабмина страны, представители и руководители профильных министерств и ведомств. В ходе заседания участниками были рассмотрены результаты работы Межведомственной комиссии за первое полугодие 2023 года. Кроме того, были определены актуальные задачи на ближайший период.

Также участники заседания Комиссии рассмотрели планы мероприятий, которые будут проведены в честь Дня Каспийского моря, ежегодно отмечаемого в Туркменистане 12 августа.