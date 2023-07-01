Аркадагу в ходе церемонии открытия вручен 21 международный сертификат

В рамках торжественной церемонии открытия города Аркадаг во Дворце Рухыет при участии Президента Туркменистана и приглашенных зарубежных гостей городу государственного значения Аркадагу был вручен 21 международный сертификат и дипломы. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Международные сертификаты и дипломы подтверждают достижения Аркадага в самых различных областях. Среди полученных документов — Благодарственный сертификат ОЭС, Специальный сертификат от ТЮРКСОЙ, Сертификат «Первый умный город тюркского мира», Диплом за реализацию проекта «Умный город» от МАГ СНГ, Специальная награда от Союза инженеров и архитекторов тюркского мира, Благодарственные сертификаты от ЮНИДО, ЮНЕП и ЭСКАТО, Поздравительные письма от института ЮНЕСКО, Организации лиги арабских государств и «Содружества обучения», Сертификат Глобального института зеленого роста.