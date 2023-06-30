Президент Туркменистана принял участие в церемонии открытия Аркадага

29 июня начались торжественные мероприятия по случаю открытия «умного» города Аркадаг при участии Президента Туркменистана и иностранных гостей. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В рамках реализации проекта в городе возведено 336 зданий социально-культурного и иного назначения, местом расположения города выбрали живописные предгорья Копетдага. В ходе церемонии Глава государства Сердар Бердымухамедов и зарубежные гости, ознакомившись с особенностями построенных зданий и жилых домов, посетили Дворец Рухыет.

Здесь, в торжественной обстановке представителям Туркменистана были вручены 20 международных сертификатов и дипломов о подтверждении достижений Аркадага в различных сферах. После торжественных мероприятий по традиции был дан праздничный садака.