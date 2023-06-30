В туркменском городе Аркадаг внедрена система «Smart-city»

Главная особенность нового города Аркадаг — это пяти-, семи- и девятиэтажные многоквартирные дома, а также двухэтажные коттеджи, оснащенные технологией «умный» дом. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Система «умный» дом позволяет обеспечить автоматизацию деятельности всех элементов жизнеобеспечения жилища и его безопасности посредством сети интернет. Благодаря внедрению в городе оптико-волоконной системы, управлять «умным» домом можно удаленно с помощью смартфона.

В разработке и внедрении системы «умный» дом приняли участие студенты и преподаватели профильных ВУЗов страны, также разработаны цифровые системы для образовательной сферы. В городе введена служба «123», по единому номеру 123 можно вызвать соответствующие оперативные службы, в том числе, газовую, пожарную службу или скорую помощь.