В Ашхабаде открылась выставка юных художников и фотографов ТЮРКСОЙ

В рамках проходящей в Ашхабаде Недели тюркских государств в Музее изобразительных искусств состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 30-летию ТЮРКСОЙ.

Собравшихся приветствовали Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры Султанбай Раев и министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов, подчеркнувшие значение нынешней культурной акции в укреплении дружбы и сотрудничества братских народов. Стороны обменялись памятными сувенирными подарками.

Сюжеты представленных на выставке фотокартин – исторические, природные и архитектурные достопримечательности стран-членов ТЮРКСОЙ, самобытные обычаи и традиции тюркских народов. Особый эмоциональный настрой создают фотопортреты, на которых запечатлены лица людей.

В числе экспонатов – представленные в виде фотографий работы участников конкурса «Тюркский мир глазами юных художников», посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ. Они передают зрителю светлые, добрые эмоции, веру и любовь к своей стране и тюркскому миру. Посетители выставки также знакомятся с богато иллюстрированной издательской продукцией, посвящённой культурному наследию тюркских народов.