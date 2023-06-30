В Аркадаге за счет «умных» дорог обеспечена транспортная безопасность

Первый в Туркменистане «умный» город Аркадаг был оснащен электротранспортом, соответствующим высоким экологическим нормам. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Новый город имеет разветвленную дорожную структуру, оснащенную интеллектуальной системой ITS, способной эффективно регулировать транспортные потоки. Внедрение системы «умных» дорог позволяет обеспечить безопасность и эффективность для всех участников дорожного движения.

Для гостей и жителей города предусмотрен экологичный общественный транспорт — электробусы и электротакси. Для безналичной оплаты и онлайн-заказа созданы современные терминалы. Во избежание пробок разработаны «умные» маршруты, паркинги и зарядные станции для электротранспорта. Благодаря специальным датчикам становится возможным быстро найти свободное место и эффективно регулировать работу паркингов.