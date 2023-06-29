В Государственной библиотеке Туркменистана состоялись художественные чтения в рамках «Недели культуры»

В Государственной библиотеке Государственного культурного центра страны прошли художественные чтения стихотворений и творческая конференция начинающих поэтов и журналистов «Ylham joşguny». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Художественные чтения стихотворений были посвящены 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Гостями мероприятия стали деятели искусства, писатели, журналисты, музыканты, почитатели творчества Махтумкули.

В мероприятии приняли участие как уже известные в Туркменистане поэты, так молодые стихотворцы, только начинающие свой творческий путь. Художественные чтения и конференция начинающих поэтов и журналистов способствовали обмену опытом творческих деятелей из разных регионов страны и повышению уровня их мастерства по владению словом.