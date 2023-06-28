На церемонии открытия города Аркадаг покажут шоу дронов

Гостей на церемонии открытия города Аркадаг ждет насыщенная культурно-развлекательная программа.

Праздничный парад будет проходить с утра, а в течение дня состоятся выступления песенно-танцевальных коллективов, сообщает издание CentralAsia.news.

Вечером же всех участников церемонии открытия ждет эффектное зрелище — шоу дронов. В честь нового города будет дан масштабный фейерверк и состоится праздничный концерт.

Гости также примут участие в открытии монументов «Акхан» и «Аркадаг», ознакомятся с новым жилым комплексом, построенным по передовым технологиям, отмечает источник.

Местные и зарубежные СМИ уже готовятся широко освещать это грандиозное событие.

Ранее мы сообщали, что церемония открытия города Аркадаг состоится 29 июня 2023 года.