На «Неделе культуры» в Туркменистане состоялось масштабное цирковое выступление

24 июня текущего года в продолжение праздничных мероприятий, организованных по случаю Недели культуры-2023 в Туркменистане, в Государственном цирке для жителей и гостей столицы вечером состоялось выступление цирковых артистов. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

В программе цирковых артистов — национальные конные игры «Галкыныш», выступления воздушных акробатов под самым куполом цирка, номера от талантливых эквилибристов и веселые шутки от клоунов.

В завершение третьего дня творческого фестиваля «Неделя культуры-2023» в Туркменистане в здании Культурно-делового центра Государственного концерна «Туркменгаз» состоялся праздничный концерт ведущих мастеров искусств Лебапского и Марыйского велаятов.