В Туркменистане состоялся медиафорум «Эпоха и журналистика» в рамках «Недели культуры»

Четвертый день «Недели культуры-2023» начался с медиафорума «Эпоха и журналистика», проведенного в Центре свободного творчества. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители туркменских СМИ, профессорско-преподавательский состав вузов и студенты.

Темой форума стала роль СМИ в международном сотрудничестве. В докладах выступающих поднимались такие вопросы как популяризация историко-культурных памятников страны, сохранение духовно-нравственных и семейных ценностей, СМИ в политике реформ, повышение профессионального уровня представителей СМИ, развитие туризма в Туркменистане, сохранение уникальных объектов зодчества, достижения страны за годы независимости и их демонстрация на зарубежных телеканалах.