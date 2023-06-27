Туркменистан готовится к открытию города Аркадаг

29 июня планируется открытие города Аркадаг — первого города, построенного по концепции «умного» и первого в стране города государственного значения. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Аркадаг также станет первым урбанистическим экологичным городом. В Аркадаге впервые в стране будет внедрен экологически чистый общественный транспорт — электромобили. В город уже поставлено 10 электромобилей от компании «JAC MOTORS», а для их обслуживания ХО «Paýhas Merkezi» также поставило зарядные станции.

«JAC MOTORS» входит в десятку крупнейших автопроизводителей Китая. Компания осуществляет выпуск автомобилей с применением технологий энергосбережения, сокращения выбросов, интеллектуальных технологий, снижения шума, обеспечения безопасности.

ХО «Paýhas Merkezi» представляет на туркменом рынке автомобили JAC и планирует расширить модельную линейку в соответствии со спросом рынка.