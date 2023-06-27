В ГАХТ в рамках «Недели культуры» в Туркменистане прошел конкурс детского рисунка

Во второй половине дня 25 июня — в четвертый день «Недели культуры-2023» в Государственной академии художеств Туркменистана состоялся конкурс детского рисунка среди учащихся художественных школ. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Творческий конкурс, в первую очередь, был направлен на раскрытие потенциала и способностей подрастающего поколения. Картины юных художников рассказали о счастливом детстве, самобытной культуре и традициях Туркменистана. Участники конкурса рисовали, расположившись в просторном зале Галереи. Многие из них уже давно занимаются изобразительным искусством и представляли свои работы на международных конкурсах.

Кроме того, в рамках культурного фестиваля 25 июня в кинотеатре «Ашхабад» состоялся показ киноленты Объединения «Туркменфильм» имени Огузхана «Istärin», посвященный 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги.