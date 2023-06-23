Туркменистан принимает участие в Экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Туркменская делегация по приглашению Председателя Правительства РФ М. Мишустина принимает участие в проходящем в Санкт-Петербурге XXVI Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ-2023, о чем сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Туркменская делегация во главе с Министром финансов и экономики страны А. Джораевым примет участие в сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока».

Кроме того, планируется двусторонняя встреча А. Джораева с Министром экономического развития РФ М. Г. Решетниковым и шесть двусторонних деловых мероприятий с партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии и Китая.

В рамках форума состоятся выставки, театральные постановки, модные показы и концерт на Дворцовой площади.