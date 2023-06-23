Глава Туркменистана поздравил граждан с открытием Недели культуры

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил граждан страны с торжественным открытием Недели культуры, проводимой в Ашхабаде. Глава государства подчеркнул, что развитие культуры в значительной степени способствует повышению патриотизма и единству общества в республике. Об этом сообщило издание «Туркменистан: Золотой век».

Бердымухамедов обратил внимание, что в стране планомерно совершенствуются национальная культура, искусство и литература. Достижения артистов театра, художников, музыкантов, писателей и поэтов приумножают любовь соотечественников к своим культурным ценностям и богатому наследию.

Глава государства отметил, что большое значение в популяризации национальной культуры, искусства и литературы, повышении профессионализма творческих работников будут иметь концерты, тематические выставки, конференции, поэтические чтения, спектакли и кинопоказы, которые пройдут в рамках вышеназванного события.

Особый акцент президент сделал на культурных форумах, которые организуются Туркменистане и за рубежом в честь 300-летия со дня рождения восточного мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги. Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что и творческие мероприятия в рамках Недели культуры приумножат значимость торжеств по случаю юбилея данной выдающейся исторической личности.