В Марыйском велаяте Туркменистана идет набор на обучающий IT-курс от USAID YDA

Проект USAID YDA совместно с ХО «Акыллы хызмат» приглашает жителей Марыйского велаята на интенсивные шестимесячные курсы«TechYouth Bootcamp». Об этом сообщает проект USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) в Туркменистане.

Выпускники курсов смогут овладеть одной из востребованных современных специальностей: графическим дизайном или администрированием и техобслуживанием IT-систем. Курсы будут проводиться с июля 2023 по январь 2024 года на бесплатной основе. Занятия будут проходить в учебном центре ХО «Акаллы хызмат» в городе Мары. Обучение проводится в формате «буткемп» с полным погружением.

Подать заявку на прохождение обучения могут граждане Туркменистана от 18 до 25 лет. Для этого нужно заполнить форму регистрации по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMAMnmjf27p9CkUgmwdIOWgoNUtswhY8MUmN2dEtxqhUWKA/viewform

Крайний срок подачи заявки — 3 июля 2023 года, 13.00.