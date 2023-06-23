В Ашхабаде состоялось открытие Недели культуры-2023

В столице Туркменистана состоялось открытие Недели культуры-2023, о чем сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Открытие Недели культуры-2023 сопровождается разнообразными мероприятиями и культурными акциями. Одним из самых зрелищных мероприятий первого дня Недели стал концерт ашхабадских мастеров искусств и Ахалского велаята на сцене Культурно-делового центра ГК «Туркменгаз».

В программе концерта — фольклорные музыкально-поэтические произведения, легенды и предания, выступления танцевальных и вокальных коллективов и музыкантов-бахши, которые исполнили дестаны под мелодию дутара.

Концертные мероприятия прошли и на других площадках — в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята, в Лебапском, Марыйском, Дашогузском, Балканском велаятах. В зданиях «Türkmeniň ak öýi» были исполнены самобытные Туркменские танцы и песни.