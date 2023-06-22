Туркменский паромный терминал порта Туркменбаши принял более 200 судов из Баку с начала года

Действующая с 1962 года морская переправа через Каспийское море между городами Туркменбаши и Баку на протяжении 60-лет показывает высокие производительные показатели, постоянно обновляя портовые сооружения. Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В настоящее время паромный терминал в Туркменбаши способен принимать два автомобильных и два ж/д парома одновременно на разных пирсах. Во многом это стало возможно благодаря открытию Международного порта Туркменбаши. Многофункциональный пассажирско-транспортный терминал является важнейшей составной частью данного порта, что позволило сделать его мультимодальным логистическим центром на пересечении торговых маршрутов Север-Юг и Запад-Восток.

Терминал занимает площадь 230 тысяч квадратных метров и может обслуживать в год 300 тысяч пассажиров и 75 тысяч транспортных средств. Для пассажиров действует гостиница на 50 мест, а также функционирует Центр здоровья.

С начала года переправа приняла 213 судов из Баку и отправила в обратном направлении 214 судов. Через морской порт в Туркменбаши проходят десятки тысяч тонн экспортных и импортных грузов.

Фото: turkmenportal.com