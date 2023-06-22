Лебапский велаят Туркменистана увеличил вдвое объем экспорта

Производители промышленных изделий Лебапского велаята с января вдвое увеличили объем экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Общая сумма экспортных операций туркменских предпринимателей Лебапского велаята составила 4 миллиона 500 тысяч долларов США. Объем экспортных операций увеличился и за счет увеличения количества предпринимателей, поставляющих свою продукцию иностранным партнерам. Количество компаний предпринимателей-экспортеров выросло с 8-ми в прошлом году до 12-ти — в текущем году.

Промышленные товары были экспортированы в Турцию, Россию, Узбекистан, Афганистан, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан и Беларусь. В числе наиболее востребованных промышленных товаров, отправленных на экспорт, — битумная мастика, изогамм, полиэтиленовая, пластмассовая и полипропиленовая продукция, регенерированное волокно, аккумуляторы.

Фото: stranabolgariya.ru