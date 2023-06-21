Туркменское хозяйство «Ŷaz meŷdan» выполнило госзаказ по зерну на 124%

Дайханское хозяйство «Ŷaz meŷdan» выполнило государственный заказ на 124,4%, поставив на приемный пункт 2 тысячи 224 тонны зерна при плане в 1 тыс. 788 тонн. Об этом сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Чтобы поздравить руководство дайханского хозяйства с успешным выполнением госзаказа, в Каахкинский этрап Ахалского велаята прибыли представители общественных организаций и СМИ.

Руководитель хозяйства Арслан Нурыев рассказал о выращенном сорте пшеницы «Безостая-100». Он отметил, что этот сорт завезен из России, отличается устойчивостью к полеганию, засухам и жаре.

В этом году пшеницей было засеяно 900 гектаров земли, 750 гектаров было отведено для посадки пшеницы на семена.

Нурыев выразил благодарность работникам хякимлика, которые добросовестно вспахали землю, подготовили и засеяли семена, обеспечили посевы своевременным поливом.

В настоящее время земледельцы уже приступили к уборке соломы и подготовке полей к будущему урожаю.

Фото: pokayadoma.ru