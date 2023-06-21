ПРООН в Ашхабаде запускает конкурс постеров на экологическую тему

Программа развития ООН в Ашхабаде сообщает о запуске конкурса постеров #HerLand #HerRights по случаю Всемирного дня борьбы с опустыниванием.

Целью конкурса является привлечение общественного внимания к проблемам опустынивания, истощения плодородия и деградации почв. Для участия в конкурсе необходимо подготовить постер или другие печатные материалы с изображением лесов, как важной части экосистемы. Участники конкурса также могут продемонстрировать в своей работе усилия женщин по борьбе с засухой и восстановлению почвы.

Конкурсные работы необходимо представить по адресу Представительства ООН в Ашхабаде до 10 июля или отправить по адресу электронной почты: undptm@gmail.com. Победители будут определены и названы 12 августа текущего года в День молодежи.