Заместитель министра иностранных дел Туркменистана встретился с Послом Словакии

19 июня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Б. Мятиева и назначенного на пост Посла Словацкой Республики Виктора Борецки, который в ходе встречи вручил копии верительных грамот. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Мятиев поздравил Посла с назначением на пост и выразил готовность оказывать поддержку в осуществлении дипломатической миссии. В рамках встречи стороны обсудили совместную деятельность внешнеполитических ведомств стран. Было отмечено, что Туркменистан и Словакия эффективно сотрудничают в рамках международных организаций, поддерживая инициативы друг друга.

В ходе встречи было уделено внимание расширению торгово-экономических связей. Собеседники коснулись вопросов проведения Межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух государств.

С целью укрепления культурно-гуманитарных связей стороны договорились о проведении перекрестных Дней культуры и иных культурных мероприятий.