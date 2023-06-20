Ашхабадский ФК «Алтын асыр» завоевал Кубок ФФТ

Футбольный клуб из Ашхабада «Алтын асыр» был удостоен Кубка Федерации футбола Туркменистана по итогам прошедшего в столице турнира. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

За Кубок боролись шесть туркменских футбольных команд. Перед последним туром только две из шести команд претендовали на почетное звание победителя — «Алтын асыр» и отстающий от него на два очка на тот момент «Мерв».

Со счетом 1:0 в матче, который проходил на стадионе «Спорт топлумы», «Алтын асыр» одержал победу над соперником. Решающий и единственный гол за игру забил Дидар Дидаров.

ФК «Алтын асыр» впервые выиграл Кубок Федерации футбола Туркменистана. Второе место занял «Мерв», на третьем месте — «Шагадам».

Действующий чемпион Туркменистана «Ахал» финишировал в турнире на четвертой позиции. Пятое место занял ФК «Ашхабад».