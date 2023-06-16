Внешнеторговый оборот Туркменистана увеличился на 7,2%

На очередном заседании Кабинета Министров Туркменистана Заместитель Председателя Кабмина Х. Гелдимырадов представил отчет о макроэкономических показателях за 5 месяцев текущего года. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Было отмечено, что в Туркменистане за данный период наблюдается стабильный рост ВВП. Объем розничного товарооборота увеличился на 9,2%, а внешнеторгового — на 7,2%. Доходная часть государственного бюджета исполнена на 113,3%, расходная часть — на 97,6%.

Выросла и среднемесячная заработная плата на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В отчете сообщалось, что за 5 месяцев текущего года объем освоенных инвестиционных вложений увеличился на 27,7% по сравнению с прошлым году.

Заслушав отчет Гелдимырадова, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал ряд поручений вице-премьеру.