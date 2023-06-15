За прошлую неделю на ГТСБ Туркменистана совершено 57 сделок на $137 млн.

За прошедшую неделю на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 57 сделок на общую сумму 137 миллионов долларов США. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Предметом сделок с предпринимателями из ОАЭ, Мальты и Афганистана стали автобензин АИ-92 и топочный мазут от ГК «Туркменнебит», сжиженный газ от ГК «Туркменгаз» и автобензин ECO-93 от ГК «Туркменхимия».

Представители бизнеса из Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азербайджана, Гонконга, Армении и Кыргызстана заключили сделки на поставку махровых изделий, комплектов постельного белья, хлопчатобумажной пряжи и ткани, суровой марли.

Туркменскими предпринимателями были приобретены пшеничные отруби, базовое масло и полипропилен на сумму более 28 миллионов манатов.