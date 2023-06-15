В Туркменском финансовом институте прошла конференция к Дню науки

Туркменский государственный институт финансов организовал конференцию по случаю празднования Дня науки, который ежегодно отмечается в стране 12 июня. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Участниками мероприятия стали руководители, студенты, профессора и преподаватели, а также гости ВУЗа. Выступления спикеров были посвящены преобразованиям в области образования и науки в рамках целевых национальных программ.

В настоящее время в стране популяризируется изучение иностранных языков, точных наук, естественных и гуманитарных дисциплин, стимулируется научная деятельность молодежи.

В финальной части конференции состоялась церемония торжественного вручения дипломов, сертификатов, а также ценных подарков студентам, которые стали победителями проведенных за учебный год олимпиад и конкурсов. Преподаватели были награждены грамотами, благодарственными письмами и подарками за ценный вклад в образование молодежи.