Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал семинар по стандартам диффамации

Центром ОБСЕ в Ашхабаде был организован двухдневный семинар на тему «Имплементация международных стандартов по диффамации в национальное законодательство». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Семинар проводился в рамках реализации проекта о содействии в выполнении Национальной программы действий Туркменистана в области прав человека на 2021-2025 годы, касающихся свободы СМИ и свободы выражения мнения.

Лучшими международными практиками применения стандартов в отношении диффамации поделились международные эксперты А. Рихтер из Австрии и М. Андгуладзе из Грузии.

Диффамация — это обобщающий правовой термин, который включает в себя все виды нарушений прав человека на защиту чести и достоинства. К диффамации можно отнести распространение сведений, порочащих честь и репутацию человека, недобросовестность на службе, нарушение деловой этики и т.д.