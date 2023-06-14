Туркменская шахматистка завоевала бронзу первенства мира

На проходящем в Батуми первенстве мира по шахматам туркменская шахматистка Лейла Шохрадова завоевала бронзовую медаль. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Соревнование проходило в технике «рапид». Лейла набрала 8 баллов из 11-ти возможных, уступив только спортсменкам из России и Беларуси.

Лейла также борется за медаль в формате «блиц», где каждый игрок имеет в запасе 3 минуты и за каждый ход добавляется 2 секунды. В настоящее время спортсменка держится на 8-ой строчке, но до конца турнира планирует улучшить свое положение.

В первенстве мира по шахматам принимают участие около 500 шахматистов из 35 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Туркменистан представлен двенадцатью лучшими шахматистами, среди которых 6 девушек и 6 юношей. Подготовкой юных спортсменов занимаются заслуженный тренер Туркменистана С. Аннабердыев и руководитель команды С. Джумагулыева.