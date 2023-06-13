Президент Туркменистана поздравил с окончанием учебного года студентов военных и правоохранительных ВУЗов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил выпускников, офицеров, профессоров и преподавателей высших учетных заведений военных и правоохранительных органов страны с окончанием учебного года. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В своем послании Президент отметил, что молодые люди и девушки, окончившие ВУЗы и только начинающие свой путь на службе, призваны обеспечить безопасность, защиту независимости страны, территориальную целостность, общественное спокойствие, соблюдение законодательства и правопорядка.

Президент Туркменистана подчеркнул, что главные качества защитников Отечества — это патриотизм, честь, отвага, честность, скромность, мужество. Он также отметил, что первостепенной задачей офицеров-наставников является обогащение военно-политического мировоззрения молодежи, формирование широкого кругозора.

В завершение поздравлений Президент Туркменистана пожелал выпускникам счастья, благополучия и успехов на ответственной службе.