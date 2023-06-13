В Туркменистане начались семинары в рамках Школы экспорта

Европейским банком реконструкции и развития в Туркменистане запущена серия обучающих семинаров в рамках Школы экспорта. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На первом занятии участники семинара научились объективно оценивать готовность предприятий к процедуре экспорта. Для выхода любой компании на международный рынок необходимо провести анализ наличия ресурсов для выхода на экспорт, наличия инфраструктуры, спроса на продукт в предполагаемой стране экспорта.

Следующее занятие, посвященное формированию маркетинговой стратегии экспорта, пройдет 15 июня. В программу Школы экспорта входит 7 бесплатных семинаров для предпринимателей и сотрудников компаний, ответственных за экспортные операции.

Проект реализуется ЕБРР и консалтинговым агентством MCT Agency в рамках программы «Консультации для малого бизнеса».