В Туркменистане завершился фестиваль «Talyp joşguny – 2023»

Большим праздничным концертом завершился в Туркменистане фестиваль «Talyp joşguny – 2023», о чем сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Фестиваль был организован Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули совместно с Министерством образования.

В ходе масштабного мероприятия студенты 24-х ВУЗов страны продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности.

Участники должны были выполнить задания по книгам Национального Лидера туркменского народа, подготовить литературные или музыкальные композиции, исполнить отрывки из фольклорных произведений, стихотворения и танцевальные номера.

Все участники были награждены памятными подарками, в том числе от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также от Министерства образования.