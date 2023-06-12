В Туркменистане завершился фестиваль «Talyp joşguny – 2023»
Большим праздничным концертом завершился в Туркменистане фестиваль «Talyp joşguny – 2023», о чем сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».
Фестиваль был организован Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули совместно с Министерством образования.
В ходе масштабного мероприятия студенты 24-х ВУЗов страны продемонстрировали свои творческие и интеллектуальные способности.
Участники должны были выполнить задания по книгам Национального Лидера туркменского народа, подготовить литературные или музыкальные композиции, исполнить отрывки из фольклорных произведений, стихотворения и танцевальные номера.
Все участники были награждены памятными подарками, в том числе от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также от Министерства образования.