В Дашогузском и Балканском велаятах Туркменистана началась уборка зерновых

В Туркменистане полным ходом идет хлебная страда. Земледельцы Лебапского, Ахалского и Марыйского велаятов начали косовицу неделей раньше, а 9 июня к уборке зерновых приступили хлеборобы Дашогузского и Балканского велаятов. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Началу жатвы предшествовали обучающие семинары с участием велаятских и этрапских хякимликов, квалифицированных агрономов и механизаторов, арендаторов-земледельцев.

По случаю отправки первых тонн зерна в закрома Родины в Дашогузском и Балканском велаятах состоялись торжественные мероприятия. Была организована выставка продукции АПК и сельскохозяйственной техники. Для хлеборобов творческие коллективы подготовили танцевальные и музыкальные номера, спортсмены устроили показательные выступления.