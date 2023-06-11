В МИД Туркменистана состоялась встреча с новым Послом Республики Корея

9 июня в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась церемония вручения копий верительных грамот Посла Республики Корея в Туркменистане Джи Кью-Тэк. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Вепа Хаджиев — заместитель министра иностранных дел Туркменистана, — поздравил корейского дипломата с назначением на пост и выразил готовность оказывать поддержку в выполнении дипломатической миссии.

В ходе беседы стороны отметили, что между странами в последнее время активно развивается политический диалог, расширяется взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Страны также активно сотрудничают в многостороннем формате, в том числе, в рамках многостороннего диалога «Центральная Азия + Республика Корея».

Регулярно проводятся межправительственные комиссии по экономическому, научному и технологическому сотрудничеству.