В Ашхабаде завершилось первенство Центральной Азии по теннису

9 июня в Ашхабаде состоялась церемония закрытия первенства Центральной Азии по теннису среди детей до 12 лет, о чем сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Борьбу за медали и путевки в финальный этап чемпионата Азии вели юные теннисисты из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

По результатам турнира среди девушек золотую медаль завоевала команда из Казахстана, на втором месте — сборная Узбекистана, третью ступень пьедестала заняли спортсменки из Туркменистана.

Среди юношей первое место заняли спортсмены из Казахстана, второе место — туркменские теннисисты и третье место — сборная Узбекистана.

Руководители иностранных делегаций высоко оценили уровень организации турнира и признали, что Теннисный комплекс Олимпийского городка в Ашхабаде достоин принимать крупные турниры Азиатской Федерации тенниса.