Школа предпринимателей Туркменистана запускает программу обучения цифровому маркетингу и рекламе

В Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском филиалах Школы предпринимателей запускается новая образовательная программа «Цифровой маркетинг и цифровая реклама», о чем сообщается в соответствующем объявлении Школы предпринимателей.

Программа разработана для руководителей и владельцев бизнеса с целью помощи в развитии компаний и привлечении новых клиентов путем использования передовых информационных технологий.

В рамках обучения высококвалифицированные преподаватели с международной подготовкой помогут предпринимателям освоить и научиться применять на практике цифровые маркетинговые стратегии, создавать эффективный цифровой рекламный контент.

Пройти обучение можно в одном из филиалов Школы — в Балканском, Дашогузском, Лебапском или Марыйском велаятах Туркменистана. После успешного окончания обучения будут выданы сертификаты.