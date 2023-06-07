В Тбилиси встретились сопредседатели туркмено-грузинской комиссии по экономическому партнерству

5 июня текущего года в Тбилиси состоялась встреча сопредседателей туркмено-грузинской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан на встрече был представлен Министром торговли и экономических связей Б. Гочмоллаевым, грузинскую сторону представлял Вице-премьер, Министр экономики и устойчивого развития Грузии Л.Давиташвили.

В рамках встречи стороны обсудили текущее положение и перспективы развития двустороннего партнерства в торгово-экономическое сфере, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах. Представители стран договорились о дальнейшем развитии двусторонних отношений в научной, образовательной, спортивной и туристической областях.

Четвертое заседание Межправительственной комиссии Туркменистана и Грузии проходит в период с 5 по 6 июня текущего года в Тбилиси.