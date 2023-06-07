В Ашхабаде состоялась церемония открытия первенства ЦА по теннису

5 июня в Ашхабаде в Теннисном комплексе Олимпийского городка состоялось открытие первенства Центральной Азии по теннису среди детей до 12 лет. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В спортивных состязаниях примут участие юные спортсмены из Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Туркменистан, как хозяин первенства, провел тщательную подготовку к международному масштабному турниру. В ашхабадском Олимпийском городке созданы все необходимые условия, привлечены 170 волонтеров из ведущих ВУЗов страны.

В рамках церемонии торжественного открытия выступили Председатель Федерации тенниса Туркменистана Э. Довлетов и представитель Международной Федерации тенниса А. Боргеи. В завершение торжественной церемонии прозвучал гимн Туркменистана и был поднят Государственный флаг страны.