На границе Туркменистана и Узбекистана реализованы перевозки с применением МДП

На таможенных постах на границе Туркменистана и Узбекистана «Фарап автоёллары» и «Алат» была реализована пилотная транспортировка грузов с применением цифровых технологий международного таможенного транзита МДП. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Данная система позволяет упростить таможенные процедуры при пересечении грузом нескольких международных границ. Благодаря снижению нагрузки на персонал таможенных постов МДП позволяет сократить время ожидания на границе.

В настоящее время к МДП присоединились уже 77 стран и число участников увеличивается.

МДП реализован при содействии германского проекта GIZ, Международного союза автомобильного транспорта IRU и национальных ассоциаций международных автомобильных перевозчиков THADA и AIRCUZ.