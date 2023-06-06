В Туркменистане прошла конференция по охране окружающей среды

5 июня в Сельскохозяйственном комплексе Туркменистана состоялся научно-практический форум, посвященный достижениям страны в области охраны окружающей среды и международному сотрудничеству в данной сфере. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

Конференция проводится ежегодно по случаю празднования Всемирного дня охраны окружающей среды. В рамках мероприятия подводятся итоги проделанной за год работы и рассматриваются результаты реализации государственных экологических проектов.

В работе форума приняли участие представители природоохранных организаций и ведомств, представители научного сообщества, члены авторитетных международных и региональных организаций. Выступления спикеров были посвящены международному сотрудничеству и интеграции в сфере охраны окружающей среды.