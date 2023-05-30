В Туркменистане определены даты старта зерноуборочной кампании

30На состоявшемся 26 мая заседании Кабмина А. Язмырадов подготовил и озвучил доклад о мерах, которые предпринимаются в целях усовершенствования сельскохозяйственного сектора страны и роста объемов производства сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Среди основных вопросов, содержащихся в отчете, — этапы по выполнению плана производства тутовых коконов. Также Язмырадов отметил, что активно проводятся работы по уходу, увеличению урожайности и сбору картофеля и бахчевых культур, тщательно подготавливаются сельхозтехника и приемные пункты.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отметил эффективное развитие агрокомплекса страны и распорядился начать зерноуборочную кампанию 2 июня земледельцам Ахалского, Марыйского и Лебапского велаятов, 9 июня — Балканского и Дашогузского велаятов.