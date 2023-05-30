В Ашхабаде широко отметили День туркменского ковра

Ежегодно в последнее воскресенье мая в Туркменистане отмечается День туркменского ковра. В этом году праздник выпал на 28 мая. О праздничных мероприятиях рассказано на сайте Orient news.

Центром праздничного дня стал выставочный зал ТПП Туркменистана. Здесь были представлены самые разнообразные ковры и оригинальные ковровые изделия с традиционными туркменскими орнаментами. Кроме того, на выставке-ярмарке были продемонстрированы работы туркменских ювелиров, керамистов, художников по витражам и бархату, дизайнеров одежды и аксессуаров, изготовителей кукол.

Центром экспозиции стали работы-победители конкурса «Ковер — национальная гордость нашего народа».

Также 28 мая состоялись форум Всемирной ассоциации ценителей туркменских ковров и награждение лучших ковровщиц Государственного объединения «Туркменковер», которым присвоено почетное звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана».