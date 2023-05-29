Туркменский композитор и пианист принял участие в концерте в Калининграде

Композитор и пианист из Туркменистана Мамед Гусейнов принял участие в концерте-посвящении Елене Образцовой, который состоялся в российском городе Калининград. Об этом сообщается на сайте Orient news.

На концерте, который состоялся в прошедшую пятницу в Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова, Мамед Гусейнов вместе с супругой Дарьей представили собственные произведения, а также композиции выдающегося композитора Сергея Рахманинова.

Мероприятие было посвящено Елене Образцовой — легендарной оперной певице, чей голос меццо-сопрано был признан лучшим в мировой музыкальной культуре. Исполнение Еленой Образцовой партии Кармен и сегодня является эталонным.

Завершением концерта стало вручение артистам оригинальных памятных подарков, декорированных самородком калининградского янтаря.