В честь Дня города Ашхабад в одноименном спорткомплексе состоялись спортивные мероприятия

В честь Дня города Ашхабад и 30-летия установления дипломатических отношений с ЕС в спортивном комплексе «Ашхабад» состоялся матч по мини-футболу среди детей и забег на длинные дистанции. О событиях сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Организаторами мероприятия выступили Федерация футбола и Представительство ЕС в Туркменистане.

В забеге приняли участие около 70-ти человек всех возрастов и профессий, которые продемонстрировали свою приверженность активному образу жизни.

В футбольных турнирах встретились 4 детские команды. Победителем стал клуб «Diŷar» Спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. Победители в забеге и футбольных турнирах были награждены памятными подарками от организаторов спортивной акции.

Подобные акции показывают объединяющую силу спорта, важность ведения здорового образа жизни, а также обогащение спортивных и гуманитарных связей Туркменистана и стран ЕС.