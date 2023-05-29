В Ахалском велаяте Туркменистана идет подготовка к уборке пшеницы

Хлеборобы Каахкинского этрапа Ахалского велаята активно готовятся к зерноуборочной страде. Об этом сообщает ежедневная газета «Нейтральный Туркменистан».

На совещании в онлайн-формате Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал ряд поручений сельскохозяйственникам по соблюдению агротехнических условий для ухода за пшеницей, ориентируясь на опыт лучших хлеборобов и прошлогодние показатели перевыполнения плана по пшенице. По показателям прошло года лучшими земледельцами стали дайханские хозяйства «Arzuwlara jeten”, “Yáz maŷdan”, “Edermen pagtasy” и другие.

Земледельцами Ахалского велаята проведена тщательная подготовка, позволяющая с наибольшей эффективность использовать рабочие ресурсы. Особое внимание уделено уходу и техническому обслуживанию комбайнов, а также своевременному расчету с работниками. На период косовицы на особый режим перейдут автомастерские, подготовлен запас запчастей для текущего ремонта техники.

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