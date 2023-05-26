Президент Туркменистана принял верительные грамоты у посла Российской Федерации

Президент Сердар Бердымухамедов принял сегодня вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации Ивана Волынкина, который вручил главе государства верительные грамоты, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Дипломат передал главе Туркменистана слова приветствия от Президента России Владимира Путина.

В продолжение встречи стороны отметили динамичное развитие туркмено-российского политического диалога, в рамках кторого осуществляются взаимные визиты на высшем уровне, поддерживаются регулярные контакты по линии министерств и ведомств. Расширяется сотрудничество по парламентской линии, последовательно проводятся межмидовские консультации.

Отмечалось, что страны конструктивно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных и региональных организаций.

В ходе обмена мнениями относительно приоритетных направлений туркмено-российского сотрудничества была обозначена торгово-экономическая сфера. Собеседники обсудили партнерство в таких ключевых сферах, как нефтегазовая отрасль, автомобильная промышленность, судостроение, авиационный транспорт, газохимия и другие отрасли.

Также была подчёркнута важность активизации взаимодействия по гуманитарной линии, где имеется большой опыт совместной работы. В данном направлении особое место занимают контакты в сферах образования, науки, культуры и здравоохранения.

Отметим, что 64-летний Иван Волынкин, бывший ранее директором консульского департамента МИД России, сменил на посту Чрезвычайного и Полномочного посла России в Туркменистане Александра Блохина.