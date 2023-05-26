В музее Дашогуза развернута выставка «Туркменистан — моё вдохновение»

В Историко-краеведческом музее Дашогузского велаята открылась художественная выставка, где представлены произведения объединенные общей темой «Туркменистан — моё вдохновение».

Свои работы представили Г.Тураев, А. Каландаров, М.Мощиев, Р.Абдуллаев, М. Какабаев, О.Матдурыев, С.Акбаев, Байгельды Аннамедов и другие художники, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Научный сотрудник музея, искусствовед Батыр Узакбердиев рассказывает:

«Наши экспозиции помогают местным художникам и скульпторам быть в постоянном творческом поиске. Нужно отметить, что с особым интересом жители нашего велаята посещают экспозиции, отражающие историю, культуру туркменского народа, рассказывающие о его духовных ценностях».

Выставка работ дашогузских художников ещё раз наглядно продемонстрировала их растущее мастерство, в том числе в станковой живописи, отмечает источник.