В музее Дашогуза развернута выставка «Туркменистан — моё вдохновение»
В Историко-краеведческом музее Дашогузского велаята открылась художественная выставка, где представлены произведения объединенные общей темой «Туркменистан — моё вдохновение».
Свои работы представили Г.Тураев, А. Каландаров, М.Мощиев, Р.Абдуллаев, М. Какабаев, О.Матдурыев, С.Акбаев, Байгельды Аннамедов и другие художники, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Научный сотрудник музея, искусствовед Батыр Узакбердиев рассказывает:
«Наши экспозиции помогают местным художникам и скульпторам быть в постоянном творческом поиске. Нужно отметить, что с особым интересом жители нашего велаята посещают экспозиции, отражающие историю, культуру туркменского народа, рассказывающие о его духовных ценностях».
Выставка работ дашогузских художников ещё раз наглядно продемонстрировала их растущее мастерство, в том числе в станковой живописи, отмечает источник.