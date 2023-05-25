Дни культуры Туркменистана начались в Румынии 22 мая и продлятся до 26 мая текущего года. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Фестиваль будет проходить одновременно в двух городах — Бухаресте и Констанца. В связи с проведением культурного фестиваля в Румынию прибыла туркменская делегация, в составе которой — представители министерства культуры, деятели искусств, представители СМИ.

Церемония открытия фестиваля состоялась в Бухаресте при участии представителей государственных структур, творческих кругов, дипломатов, а также студентов, обучающихся в Румынии.

В программе фестиваля — международный форум, выставка декоративно-прикладного и художественного искусства, поэтический вечер, кинопоказ ленты о жизни и творчестве Махтумкули Фраги, дегустация блюд традиционной кухни, музыкальные и песенные выступления.