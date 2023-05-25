В Туркменистане прошел семинар по утилизации медицинских отходов

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке ВОЗ и ПРООН провело семинар по экологичному управлению отходами от медико-санитарной деятельности. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Обучающий семинар организован для работников санитарно-эпидемиологических и медицинских учреждений при участии соответствующих структур и медицинской компании по сервису «Седа Медикал».

В ходе семинара медики страны получили новые знания о безопасной утилизации отходов, а также о действующих в стране нормативно-правовых актах, регулирующих данный вопрос. Специалистами было предоставлено руководство по эксплуатации оборудования, предназначенного для безопасной утилизации отходов от медицинской деятельности Bertin Sterilwave.

Для закрепления полученной информации среди участников было проведено итоговое тестирование.