В Душанбе состоялась акция к Дню Конституции и Дню Государственного флага Туркменистана

В Национальном музее Таджикистана в рамках акции «Ночь в музее» Посольством Туркменистана в Таджикистане проведена презентация города Аркадаг. О презентации и параллельных мероприятиях сообщило Посольство Туркменистана в Таджикистане.

Гости мероприятия были ознакомлены с новым городом Аркадаг, который возводится по принципам «умного» города по решению Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

В рамках многопрофильного культурного мероприятия Туркменистан представил экспозицию, выдержанную в национальном стиле. Здесь можно было увидеть традиционные туркменские костюмы, ювелирные и ковровые изделия работы туркменских мастериц, изделия декоративно-прикладного творчества, живопись, книги Председателя Халк Маслахаты.

Отдельный стенд в экспозиции посвящен важным праздникам — Дню Конституции и Дню Государственного флага Туркменистана.