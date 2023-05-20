В Ашхабаде продолжается Суперлига Туркменистана по футзалу

В Ашхабаде состоялись игры 8-го тура второго круга Суперлиги Туркменистана по футзалу. Об этом сообщается в интернет-издании «Туркменистан: Золотой век».

За звание чемпиона Туркменистана по футзалу борются 8 команд из Ашхабада, Балканского и Дашогузского велаятов.

Первыми свои силы испытали команды «Туран» и «Денизчи»: матч завершился победой «Денизчи», которую спортсмены завоевали с заметным преимуществом. Окончательный счет игры 7:1.

В других играх победителями стали команды «Копетдаг», «Сенагатбанк», «Гумрукчи».

После прошедших игр в турнирной таблице следующая ситуация: первую строчку занимает «Копетдаг», второе место — «Денизчи», на третьем месте расположился «Сенагатбанк», на четвертой строке таблицы — клуб «Гумрукчи».

В Суперлиге предстоят игры между лидерами турнирной таблицы, а также сыграют ТКНПЗ – «Туран», «Гумрукчи» – «Милли гошун», «Сенагатбанк» – «Миграция».