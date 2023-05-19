Туркменские врачи приступили к работе в провинции Афганистана в рамках гуманитарной акции

15 мая текущего года туркменские врачи начали работать в афганском медицинском учреждении в рамках гуманитарной акции. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана.

Лечебно-консультативная помощь туркменских медиков оказывается афганским женщинам и детям в здании родильного дома, который построен туркменскими специалистами в рамках гуманитарной акции в 2016 году в поселке Тургунди провинции Герат. Туркменские врачи пробудут в Афганистане с гуманитарной миссией до конца мая текущего года.

Туркменистан на регулярной основе оказывает дружественную гуманитарную помощь соседнему Афганистану в виде отправки гуманитарных грузов, оказания помощи в возведении объектов социального назначения, консультативно-профессиональной медицинской поддержки.